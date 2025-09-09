AGGIORNAMENTO METEO 09 SETTEMBRE ORE 22.00: Attesi forti temporali in nottata su Toscana, Umbria e Lazio, in estensione verso le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise e non solo

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.In queste ultime ore abbiamo assistito alla formazione di intensi sistemi temporaleschi sui nostri mari occidentali che hanno interessato l’isola d’Elba con violenti nubifragi che, hanno raggiunto anche le coste del Grossetano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma attenzione alle prossime ore: come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’avvicinamento della perturbazione atlantica favorirà lo scorrimento di masse d’aria fresca in quota sui nostri mari occidentali dove tenderanno a formarsi estesi sistemi nuvolosi, a prevalente carattere temporalesco che interesseranno la Sardegna e, nelle prime ore della mattinata di mercoledì, si spingeranno verso il Lazio e verso le zone interne delle nostre regioni centrali.Questa immagine del satellite MTI-1 all’infrarosso con la sovrapposizione del radar della Protezione Civile, ci mostra la presenza di forti temporali in Toscana (nel Grossetano) e temporali in sviluppo ad ovest della Sardegna – Nelle prossime ore i temporali tenderanno a svilupparsi sul Tirreno centro-settentrionale e si estenderanno verso le nostre regioni centrali.Attesi forti temporali sul Lazio ma anche sulle zone interne della nostra regione, con fenomeni che, tuttavia, potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico, anche se risulteranno più frequenti ed intensi nell’Aquilano, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, dove non si escludono forti raffiche di vento e possibili grandinate – Questa mappa del Consorzio LAMMA Regione Toscana, relativa alle precipitazioni previste nella giornata di mercoledì, ci mostra una situazione particolarmente insidiosa per il Lazio ma, in prospettiva, anche per le zone interne di Marche e Abruzzo, con elevata probabilità di forti temporali – precisa il comunicato. Si consiglia di seguire tutti gli aggiornamenti.Le temperature si manterranno ancora al disopra delle medie stagionali sul versante adriatico ma è prevista una diminuzione, anche sensibile, sulle zone interne, in estensione verso il settore adriatico entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 22, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org