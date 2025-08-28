- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 28, 2025
Meteo

AGGIORNAMENTO METEO 28 Agosto – Ore 16:55: Forti temporali al nord, rovesci sparsi in arrivo anche sulle nostre regioni centrali. Venerdì il maltempo si sposta al centro Italia

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.In queste ultime ore il tempo è decisamente peggiorato su gran parte delle nostre regioni settentrionali dove, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, forti temporali stanno determinando un’intensa fase di maltempo che proseguirà nelle prossime ore e si estenderà dal settore nord-occidentale verso il settore orientale e sulla Toscana – Un’altra intensa area temporalesca si avvicina alla nostra penisola e, molto probabilmente, raggiungerà la Liguria e la Toscana nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. La risalita di aria calda continua, invece, ad interessare le nostre regioni centrali che, tuttavia, nelle prossime ore, faranno i conti con possibili rovesci sparsi che, dal Lazio, si sposteranno verso le Marche e verso la nostra regione: si tratterà di rovesci misti a polvere sahariana, in quanto al momento in quota persiste un’estesa area di polvere sahariana in sospensione che, tuttavia, tenderà ad abbandonare la nostra penisola entro il fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Ma occhio al maltempo in arrivo: nella giornata di venerdì forti temporali interesseranno il Lazio, le zone appenniniche di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili sconfinamenti verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Seguiranno aggiornamenti.

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 15, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

