Aggiornamento situazione idrica

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina i tecnici del CAM hanno confermato che la gravità del guasto alla rete idrica richiederà ancora interventi – aggiunge la nota pubblicata. Il danno riguarda un tratto di tubo collocato in una zona particolarmente impervia, a ridosso della montagna, dove la presenza di roccia rende molto complesse le operazioni – aggiunge la nota pubblicata. È necessaria la sostituzione completa del tratto danneggiato, motivo per cui i tempi di ripristino saranno inevitabilmente lunghi – aggiunge la nota pubblicata. Dalle informazioni assunte e, in attesa di nota più dettagliata dell’azienda, il servizio idrico non potrà essere riattivato prima della serata di martedì. Nel frattempo, il CAM sta provvedendo a fornire cisterne ai Comuni interessati per ridurre il disagio alla popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il comune parallelamente sta provvedendo all’attivazione del COC Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

