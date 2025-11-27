AIDS: screening gratuito all’Aquila il 1 dicembre

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 27 nov, 2025L’Aquila – In Italia la met? dei malati di Aids scopre di avere l’infezione troppo tardi e in Abruzzo l’incidenza ? superiore al dato nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? la sensibilizzazione della popolazione sulla diagnosi precoce l’obiettivo dello screening previsto per il primo dicembre prossimo all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Comitato Croce Rossa L’Aquila e reparto di Malattie infettive del San Salvatore, in occasione della Giornata Mondiale a tema, si terr? il primo dicembre al Centro Commerciale L’Aquilone, con orari 10:00 – 13:00 e 14:30 – 19:00. Verr? effettuato, senza prenotazione, un test gratuito e anonimo – Gli ultimi dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanit? (ISS), relativi al 2024, rendono pi? che mai necessario intercettare precocemente l’infezione per favorire l’accesso tempestivo alle cure – si apprende dalla nota stampa. Secondo i dati aggiornati, lo scorso anno in Italia sono state registrate 2.379 nuove diagnosi di HIV, pari a 4,0 nuovi casi per 100.000 residenti – aggiunge la nota pubblicata. Emerge per? un dato particolarmente critico: il 59,9% delle nuove diagnosi ? avvenuto in fase tardiva – si apprende dal portale web ufficiale. Ci? significa che oltre la met? delle persone scopre l’infezione quando il sistema immunitario ? gi? seriamente compromesso, con maggiore rischio di sviluppare malattie correlate e prognosi peggiori – Il dato pi? allarmante ? che quasi la met? delle nuove diagnosi avviene in presenza di sintomi o patologie gi? compatibili con l’HIV, segno che una parte consistente della popolazione non si testa finch? non compaiono problemi di salute – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo ? tra le Regioni italiane con incidenza superiore alla media nazionale, motivo in pi? per rafforzare le attivit? di prevenzione e screening sul territorio, facilitando l’accesso al test a chiunque, anche a chi non percepisce di essere a rischio – recita il testo pubblicato online. In occasione dello screening del prossimo primo dicembre verranno fornite informazioni su prevenzione e terapie e stabiliti percorsi specialistici immediati in caso di positivit?. Nella postazione allestita al Centro commerciale L’Aquilone ci saranno volontari della Croce Rossa e personale sanitario di Malattie Infettive – recita la nota online sul portale web ufficiale. ?Arrivare prima alla diagnosi significa salvare vite, garantire una migliore qualit? della cura e interrompere le catene di trasmissione?, sottolinea il dott. Alessandro Grimaldi, direttore di Malattie Infettive dell’ospedale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Da parte sua il dott. Arturo Ciccullo, uno dei promotori dell’iniziativa, sottolinea: “Molti dei nuovi casi riguardano persone senza sintomi, donne e adulti sopra i 40 anni che non si percepiscono a rischio – recita il testo pubblicato online. ? proprio a loro che vogliamo rivolgerci con forza”

