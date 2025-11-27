- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAIDS: screening gratuito all’Aquila il 1 dicembre
Attualità

AIDS: screening gratuito all’Aquila il 1 dicembre

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 27 nov, 2025L’Aquila – In Italia la met? dei malati di Aids scopre di avere l’infezione troppo tardi e in Abruzzo l’incidenza ? superiore al dato nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sar? la sensibilizzazione della popolazione sulla diagnosi precoce l’obiettivo dello screening previsto per il primo dicembre prossimo all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Comitato Croce Rossa L’Aquila e reparto di Malattie infettive del San Salvatore, in occasione della Giornata Mondiale a tema, si terr? il primo dicembre al Centro Commerciale L’Aquilone, con orari 10:00 – 13:00 e 14:30 – 19:00. Verr? effettuato, senza prenotazione, un test gratuito e anonimo –     Gli ultimi dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanit? (ISS), relativi al 2024, rendono pi? che mai necessario intercettare precocemente l’infezione per favorire l’accesso tempestivo alle cure – si apprende dalla nota stampa.   Secondo i dati aggiornati, lo scorso anno in Italia sono state registrate 2.379 nuove diagnosi di HIV, pari a 4,0 nuovi casi per 100.000 residenti – aggiunge la nota pubblicata. Emerge per? un dato particolarmente critico: il 59,9% delle nuove diagnosi ? avvenuto in fase tardiva – si apprende dal portale web ufficiale. Ci? significa che oltre la met? delle persone scopre l’infezione quando il sistema immunitario ? gi? seriamente compromesso, con maggiore rischio di sviluppare malattie correlate e prognosi peggiori – Il dato pi? allarmante ? che quasi la met? delle nuove diagnosi avviene in presenza di sintomi o patologie gi? compatibili con l’HIV, segno che una parte consistente della popolazione non si testa finch? non compaiono problemi di salute – si apprende dalla nota stampa.   L’Abruzzo ? tra le Regioni italiane con incidenza superiore alla media nazionale, motivo in pi? per rafforzare le attivit? di prevenzione e screening sul territorio, facilitando l’accesso al test a chiunque, anche a chi non percepisce di essere a rischio – recita il testo pubblicato online. In occasione dello screening del prossimo primo dicembre verranno fornite informazioni su prevenzione e terapie e stabiliti percorsi specialistici immediati in caso di positivit?. Nella postazione allestita al Centro commerciale L’Aquilone ci saranno volontari della Croce Rossa e personale sanitario di Malattie Infettive – recita la nota online sul portale web ufficiale.   ?Arrivare prima alla diagnosi significa salvare vite, garantire una migliore qualit? della cura e interrompere le catene di trasmissione?, sottolinea il dott. Alessandro Grimaldi, direttore di Malattie Infettive dell’ospedale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.   Da parte sua il dott. Arturo Ciccullo, uno dei promotori dell’iniziativa, sottolinea: “Molti dei nuovi casi riguardano persone senza sintomi, donne e adulti sopra i 40 anni che non si percepiscono a rischio – recita il testo pubblicato online. ? proprio a loro che vogliamo rivolgerci con forza” 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it