Air canada: ex pilota arrestato per frode licenza

La notizia dell’arresto di un ex pilota di Air Canada ha scosso il mondo dell’aviazione. L’uomo avrebbe pilotato aerei di linea per ben 17 anni senza possedere la licenza necessaria, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Le indagini in corso riguardano oltre 900 voli, sollevando preoccupazioni sul controllo e la sicurezza del settore aereo.

La vicenda ha destato grande scalpore e ha generato un forte interesse online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. L’immagine di un pilota che opera senza le dovute competenze richieste ricorda il caso di un medico che praticasse interventi chirurgici senza avere la necessaria formazione.

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