Airbus A320: scatta il richiamo globale: ecco perchè e cosa succede

L’Airbus A320 è finito al centro dell’attenzione mondiale dopo che il costruttore europeo ha annunciato

un richiamo su scala globale per circa 6.000 aeromobili della famiglia A320, oltre la metà

della flotta in servizio nel mondo. Alla base della decisione c’è un’anomalia legata a un

software di comando di volo che, in condizioni di intensa radiazione solare, può portare

alla corruzione di dati critici utilizzati dai computer che controllano alettoni ed equilibratori. Le autorità aeronautiche

hanno imposto interventi rapidi, con inevitabili disagi per i passeggeri in pieno periodo di forte traffico.

Cosa ha scoperto Airbus

In un comunicato ufficiale, Airbus ha spiegato che l’analisi di un recente evento in volo ha evidenziato come

una fase di elevata attività solare possa corrompere i dati utilizzati dal sistema di controllo di volo

di alcuni A320. Il problema riguarda in particolare i computer ELAC (Elevator Aileron Computer), che gestiscono

i movimenti di beccheggio e rollio dell’aeromobile.

Il costruttore ha individuato un “numero significativo” di velivoli potenzialmente interessati e ha inviato agli operatori una

Alert Operators Transmission (AOT) con cui chiede l’adozione immediata delle protezioni software e/o hardware disponibili.

Il documento verrà recepito da una Direttiva di Aeronavigabilità d’urgenza da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA),

che renderà gli interventi obbligatori.

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme

La misura arriva dopo un incidente in volo avvenuto il 30 ottobre 2025 a un A320 operato da una compagnia statunitense

sulla rotta Cancún–Newark. L’aereo ha subito un improvviso abbassamento di quota non comandato, che ha causato feriti tra

i passeggeri e costretto l’equipaggio a un atterraggio di emergenza in Florida. Le successive indagini hanno puntato i riflettori proprio

su un malfunzionamento del sistema di controllo di volo legato agli ELAC.

Proprio l’analisi di questo evento – combinata con i dati sull’attività solare di quei giorni – ha portato alla conclusione che

un picco di radiazione può, in circostanze particolari, generare errori nei dati elaborati dai computer di volo e innescare reazioni

anomale del sistema automatico.

Che tipo di richiamo è: software, hardware e tempi di intervento

Il provvedimento non è un ritiro strutturale degli aerei, ma un’azione tecnica mirata:

per la maggior parte dei velivoli coinvolti è previsto un aggiornamento o “rollback” software dei sistemi di controllo di volo,

riportando il software a una versione ritenuta più robusta rispetto a questo tipo di disturbo;

per una quota più limitata di aeromobili potrà essere necessaria anche la sostituzione dell'unità ELAC, cioè del computer che

elabora i comandi per alettoni ed equilibratori.

Secondo fonti del settore, l’intervento software richiede in media circa due ore per aeromobile, ma la portata del richiamo –

circa 6.000 aerei da aggiornare – rende l’operazione logistica molto complessa, anche perché in molti casi le autorità richiedono

che il fix venga eseguito prima del volo successivo.

Disagi per i passeggeri: voli cancellati e ritardi in serie

Il simultaneo intervento su migliaia di A320 in pieno periodo di festività ha già generato

disagi significativi:

negli Stati Uniti alcune compagnie hanno annunciato cancellazioni e ritardi , in particolare sulle rotte molto frequentate;

in Europa vettori low cost e tradizionali stanno riprogrammando l'impiego della flotta, con avvisi ai passeggeri su possibili cambi di

orario e di aeromobile;

in Asia e Oceania diverse compagnie hanno già cancellato decine di voli nell'arco di poche ore e avvisato che il numero di collegamenti

interessati potrebbe crescere;

in America Latina alcuni vettori hanno temporaneamente sospeso nuove vendite sulle tratte più colpite, per poter riproteggere i passeggeri

già in possesso di biglietto.

Molte compagnie stanno sfruttando la notte e le finestre di minor traffico per effettuare gli aggiornamenti sulla flotta, nel

tentativo di limitare l’impatto su chi viaggia. Tuttavia gli addetti ai lavori avvertono che, vista la scala del richiamo,

i disagi potrebbero proseguire per diversi giorni, finché la gran parte dei velivoli non sarà stata adeguata.

Cos’è l’Airbus A320 e perché la notizia è così rilevante

La famiglia A320 è una delle più diffuse al mondo:

viene impiegata su rotte di corto e medio raggio , incluse moltissime tratte interne e intra-europee;

, incluse moltissime tratte interne e intra-europee; ha superato il Boeing 737 come aereo di linea più consegnato della storia ;

; comprende diversi modelli (A318, A319, A320, A321 e varianti neo) operati da decine di compagnie in tutti i continenti.

Per questo un richiamo che riguarda metà della flotta globale ha un impatto immediato sulla

capacità complessiva del trasporto aereo: è più difficile trovare aeromobili di riserva, riprogrammare i voli o sostituire un A320 con

modelli diversi senza generare effetti a catena su orari e collegamenti.

Rischio reale e misure di sicurezza: cosa sapere se si deve volare

Le autorità aeronautiche e Airbus sottolineano che:

il rischio di un evento grave è considerato molto remoto, ma la combinazione tra un fenomeno naturale

(radiazione solare intensa) e un software vulnerabile impone una reazione prudenziale;

è considerato molto remoto, ma la combinazione tra un fenomeno naturale (radiazione solare intensa) e un software vulnerabile impone una reazione prudenziale; gli A320 interessati possono volare solo se rispettano le condizioni indicate nelle direttive di aeronavigabilità ,

che prevedono l’aggiornamento dei sistemi o l’adozione di procedure operative specifiche;

, che prevedono l’aggiornamento dei sistemi o l’adozione di procedure operative specifiche; le cabine di pilotaggio dispongono di più livelli di ridondanza nei sistemi di controllo, e gli equipaggi sono addestrati a gestire

situazioni di anomalia.

Per chi ha in programma un viaggio nei prossimi giorni, il consiglio pratico è di

verificare con anticipo lo stato del proprio volo tramite sito o app della compagnia e di tenere d’occhio eventuali comunicazioni su

modifiche di orario o cambio aeromobile. In caso di cancellazione o forte ritardo, restano valide le tutele previste dalla normativa

europea e dai regolamenti nazionali in tema di diritti dei passeggeri.

Un caso che riapre il tema “spazio” e trasporto aereo

L’episodio sugli A320 mette in luce un aspetto destinato probabilmente a tornare al centro del dibattito: l’effetto di

tempeste solari e radiazione cosmica sui sistemi elettronici di bordo. Finora questo rischio è stato considerato soprattutto per i

satelliti e i veicoli spaziali; l’incremento dell’attività solare e la complessità dei sistemi digitali in aviazione stanno però spingendo

costruttori e autorità a rafforzare la resilienza dei computer di volo.

Il richiamo deciso da Airbus sugli A320 è quindi, al tempo stesso, una misura di prudenza immediata e un segnale di come il settore

si stia adattando a minacce nuove, in cui fenomeni provenienti dallo spazio possono avere ricadute concrete sulla gestione quotidiana

del trasporto aereo.