Al via da oggi le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:E’ iniziata oggi la campagna di vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid della Asl di Teramo, così come disposto dalla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci si può vaccinare nei centri vaccinali Siesp e nelle Uccp (modalità, luoghi e orari sono specificati nelle tabelle allegate) oltre che negli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie aderenti alla campagna – La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue – E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni – precisa la nota online. La prenotazione negli ambulatori Siesp/Uccp non è necessaria, sarà opportuno presentarsi con la tessera sanitaria nel centro prescelto per comodità territoriale in orario e giorno previsti – “L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica a livello mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La vaccinazione contro l’influenza è necessaria per proteggere le persone ad alto rischio dalle complicanze della malattia che si accompagnano a un aumento del numero di ricoveri e delle morti – precisa il comunicato. Quindi è importante vaccinare soprattutto gli anziani e le categorie a rischio – La raccomandazione riguarda anche il Covid. La vaccinazione è, ovviamente, utile e raccomandata per tutte le altre persone, anche se non hanno un rischio di incorrere in complicanze importanti – precisa la nota online. In questo caso ovviamente l’obiettivo è diverso: prevenire la malattia clinica e i disagi correlati”, commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. ELENCO ambulatori vaccinali ELENCO UCCP Ufficio stampa ASL TERAMO 13.10.2025

