Al via da questa sera l’isola pedonale fino al 21 settembre nel centro di Avezzano. Orari, strade regole

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Prende il via questa sera alle 20 l’isola pedonale che trasformerà il centro di Avezzano in un luogo aperto e sicuro per trascorrere il tempo libero e godere dei tantissimi appuntamenti previsti nel cartellone estivo della città. L’assessore alla viabilità Filomeno Babbo, dopo aver tenuto incontri con associazioni di categoria e dei cittadini, ha proposto alla giunta, che lo ha approvato, il piano per l’isola pedonale in centro durante il periodo estivo 2025. L’isola pedonale che entra in funzione nella serata di oggi, quindi, prevede la chiusura al traffico dalle 20 alle 24 dal lunedì al sabato, e dalle 18 alle 24 nella domenica e nei giorni festivi – aggiunge la nota pubblicata. Le strade interessate alla chiusura sono quella tradizionali, ovvero le seguenti: Via C. Corradini, da via Garibaldi a via Trento;Corso della Libertà, fino a via A. Diaz;Via S. Cataldi, da via G. Amendola;Via Trieste, da Via Diaz;Via Marconi, da Via Corradini all’uscita del parcheggio ex Inail;Via Fontana, dall’accesso al parcheggio ex Inail. L’Amministrazione ha anche deciso di mettere a disposizione degli automobilisti, soprattutto nei primi giorni dall’istituzione dell’area pedonale, circa 30 minuti di tolleranza dalla chiusura al traffico per spostare gli autoveicoli dall’interno dell’isola – viene evidenziato sul sito web. La stessa area pedonale, come sempre, sarà sospesa in caso di condizioni meteorologiche avverse o in altri casi eccezionali, così come potrà essere estesa, a livello di orario, nel caso di particolari manifestazioni previste nella programmazione estiva degli eventi culturali, sportivi e ricreativi – precisa il comunicato. Resta inteso che il transito sarà sempre consentito ai mezzi di soccorso e di emergenza, e nei casi già normalmente fissati negli anni passati – aggiunge la nota pubblicata. Con quest’atto, quindi, si può dire che l’estate ad Avezzano è ufficialmente entrata nel vivo e il centro città sarà il suo palcoscenico d’eccezione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

