Al via fino al 31 luglio le iscrizioni alle mense scolastiche e le richieste per ottenere le agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2025/2026. Tutte le indicazioni per presentare le domande

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono state aperti il 5 giugno scorso, e resteranno aperti sino al 31 luglio prossimo, i termini per procedere all’iscrizione al servizio di refezione scolastica presso le scuole d’infanzia e primarie statali del comune di Avezzano e frazioni, e per ottenere le agevolazioni tariffarie previste per le famiglie aventi diritto – Le famiglie dovranno procedere prima all’iscrizione al servizio di mensa e, successivamente, procedere con la richiesta per avere le agevolazioni tariffarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per procedere all’iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on-line, occorre accedere allo sportello telematico del Comune di Avezzano tramite il seguente link: https://sportellotelematico – aggiunge testualmente l’articolo online. comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it , posizionarsi su “Servizi scolastici e per l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute – L’iscrizione si considera effettuata, soltanto cliccando, al termine della compilazione del modulo, il pulsante INVIO e soltanto dopo aver ricevuto la relativa conferma di avvenuta iscrizione (protocollo di consegna). Avviso, domanda e documenti necessari per procedere all’iscrizione sono anche pubblicati sui siti istituzionali delle seguenti scuole: Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi(www.istitutomazzinifermi.edu.it);Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio (www.corradinipomilio – riporta testualmente l’articolo online. edu.it );Istituto Comprensivo A. Vivenza-Giovanni XXIII (www.ic3avezzano – recita il testo pubblicato online. edu.it);Istituto Comprensivo Collodi-Marini (www.istitutocomprensivocollodimarini.it). L’eventuale necessità di diete speciali per gli alunni affetti da celiachia, intolleranze alimentari, allergie alimentari, dovrà essere attestata dalla certificazione del medico della Asl corredata da prove e/o analisi specifiche, il tutto da sottoporre al competente Ufficio Nutrizione della Asl per la predisposizione del menù specifico – recita il testo pubblicato online. Tutta la documentazione deve essere inserita nella sezione “Elenco degli allegati”, presente nel modulo di domanda di iscrizione al servizio – Una volta effettuata la richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica, le famiglie interessate potranno presentare la domanda di agevolazione tariffaria – si apprende dal portale web ufficiale. Per farlo si dovrà accedere allo sportello telematico del Comune di Avezzano dal seguente link: https://sportellotelematico – recita il testo pubblicato online. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it/, posizionarsi su “Servizi scolastici e per l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche per le domande di tariffa agevolata, o di esonero dal pagamento, per gli alunni residenti nel Comune di Avezzano (sia nuovi iscritti a scuola che già frequentanti) il termine tassativo è quello del 31 luglio 2025. In caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, le famiglie dovranno presentare distinta, separata ed autonoma domanda per ciascuno e quindi anche per il secondo e il terzo figlio che, ai sensi delle disposizioni comunali vigenti, possono fruire della tariffa agevolata in deroga all’applicazione dell’Isee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le tariffe sono modulate, in base agli scaglioni risultanti dall’indicatore Isee, e sono in vigore fino al 31/12/2025, salvo eventuale conferma o adeguamento delle medesime, da parte dell’Amministrazione Comunale, fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, come segue: Si ricorda che: le richieste di agevolazione tariffaria possono essere presentate, solo successivamente alla regolare iscrizione al servizio di refezione scolastica, da effettuarsi mediante il relativo modulo di domanda, esclusivamente online, sullo sportello telematico del Comune di Avezzano; il valore ISEE, in corso di validità, da indicare nel modulo di domanda, è quello ordinario o quello per minorenni, nel caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi – Per informazioni e chiarimenti l’utenza può rivolgersi agli Uffici Comunali competenti ai seguenti numeri di telefono: 0863-501334 Ufficio Segretariato Sociale; 0863-501323 o 0863-501460 Ufficio Politiche Scolastiche – si apprende dalla nota stampa.

