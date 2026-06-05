Al via i workshop formativi della Lega Pescara sul disagio contemporaneo: primo incontro sabato 6 giugno

Domani, sabato 6 giugno, si terrà il primo di una serie di workshop formativi multidisciplinari organizzati dal coordinamento provinciale dei Dipartimenti tematici della Lega a Pescara. L’incontro avrà luogo alle ore 10 presso la sede del partito, situata in via D’Avalos 59.

Il tema dell’incontro sarà “Disagio contemporaneo: come sta cambiando il rapporto tra cittadini, istituzioni e territorio”. All’evento interverranno Oriano Notarandrea, psicologo-psicoterapeuta, Giovanni Angelucci, avvocato e Capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Francavilla al Mare, Maria Luigia Montopolino, Responsabile del Dipartimento provinciale Politiche Sociali e Capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Pescara, e Filippo Guidi, Responsabile del Dipartimento provinciale Politiche Giovanili Lega Pescara. Porteranno i saluti il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco e la coordinatrice regionale Lega Giovani Giada Di Muzio. L’incontro sarà moderato da Marco di Giacomo, segretario cittadino Lega Pescara.

Pasquale Barilone, coordinatore provinciale dei Dipartimenti tematici della Lega, ha spiegato che i workshop vogliono essere uno spazio di confronto, formazione e analisi per gli iscritti al partito, aprendo comunque la partecipazione a tutti. Gli argomenti trattati spazieranno dalla psicologia al diritto, dall’amministrazione pubblica alle politiche territoriali, dal mondo giovanile alla partecipazione civica, dalla comunicazione istituzionale alla sicurezza, al commercio, al turismo. Nel corso del primo incontro si approfondirà il tema del disagio contemporaneo attraverso tre livelli di analisi: psicologico, giuridico e amministrativo.

L’appuntamento di domani si pone quindi come un momento importante per scoprire e analizzare le principali questioni che caratterizzano il dibattito contemporaneo, offrendo una visione a 360 gradi sui temi trattati.