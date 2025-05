Al via il controllo sulle cessioni di fabbricati: un’azione strategica per legalità e trasparenza fiscale

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Del Boccio “Fabbricati spesso ceduti in nero a persone di nazionalità straniera che non pagano nessuna imposta – Chi vive in città deve contribuire e rispettare le regole” L’Amministrazione comunale di Avezzano comunica l’avvio di una nuova attività di controllo mirato da parte della Polizia Locale, finalizzata alla verifica delle cessioni di fabbricati a cittadini stranieri e italiani, sia a titolo oneroso che gratuito, con l’obiettivo di accertare la regolarità anagrafica, fiscale e contrattuale delle transazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa, fortemente voluta dal consigliere della Lega Antonio Del Boccio, si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio e di contrasto ai fenomeni di abusivismo abitativo – riporta testualmente l’articolo online. «Stiamo raccogliendo segnalazioni da parte dei cittadini – dichiara Del Boccio – su situazioni anomale in alcuni quartieri, dove si concentrano irregolarità contrattuali, affitti “in nero” e, in alcuni casi, comportamenti incivili che danneggiano l’intera collettività. Si tratta spesso di abitazioni affittate a persone di nazionalità straniera senza regolari contratti né registrazione, con ripercussioni sia fiscali che ambientali – Un esempio evidente riguarda l’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini pubblici, con costi aggiuntivi per il servizio di raccolta e disagi per tutti.» L’intervento si propone di tutelare la legalità e di assicurare una più equa contribuzione alle casse comunali, in particolare attraverso il recupero delle imposte non versate, come IMU e TARI. La Polizia Locale procederà all’incrocio dei dati anagrafici, catastali e contrattuali per far emergere situazioni non dichiarate o irregolari – Il Comune di Avezzano conferma così il proprio impegno verso un’amministrazione attenta e responsabile, orientata al controllo del territorio, alla trasparenza e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e al decoro – riporta testualmente l’articolo online.

