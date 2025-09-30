Al via il corso sulle emergenze ostetriche

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Quando ogni secondo conta, la formazione fa la differenza – si legge sul sito web ufficiale. Il 1° ottobre inizia un percorso formativo dedicato a medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari finalizzato a fornire strumenti teorici e pratici per il riconoscimento e la gestione delle emergenze ostetriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è migliorare la prontezza, la sicurezza e l’efficacia degli interventi, garantendo la migliore assistenza alla donna e al neonato – recita il testo pubblicato online. Un’occasione preziosa per confrontarsi con casi reali e simulazioni pratiche guidate da professionisti esperti di rilevanza nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa. LOCANDINA

