martedì, Settembre 30, 2025
Attualità

Al via il corso sulle emergenze ostetriche

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Quando ogni secondo conta, la formazione fa la differenza – si legge sul sito web ufficiale.   Il 1° ottobre inizia un percorso formativo dedicato a medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari finalizzato a fornire strumenti teorici e pratici per il riconoscimento e la gestione delle emergenze ostetriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è migliorare la prontezza, la sicurezza e l’efficacia degli interventi, garantendo la migliore assistenza alla donna e al neonato – recita il testo pubblicato online. Un’occasione preziosa per confrontarsi con casi reali e simulazioni pratiche guidate da professionisti esperti di rilevanza nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa.   LOCANDINA

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

