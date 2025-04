Al via il rifacimento dei marciapiedi a San Pelino. Verso l’ultimazione i lavori su Via Roma. Dissuasori di velocità in punti strategici della città

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Prosegue senza soste il programma di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria urbana da parte dell’Amministrazione Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. In questi giorni, infatti hanno preso il via o si avviano a conclusione, una serie di interventi, grandi e piccoli, su diverse strade e marciapiedi e, soprattutto, a dimostrazione della medesima attenzione per il capoluogo come per le periferie e le frazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un importante lavoro è iniziato in questi giorni e riguarda la frazione San Pelino – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono iniziate, infatti, le opere di completo rifacimento di alcuni marciapiedi della frazione, tutte strade molto frequentate e trafficate, molte delle quali attraversano gran parte dell’abitato – recita il testo pubblicato online. Lavori che, soprattutto i residenti della zona, attendevano da almeno 40 anni e che l’impegno dell’Amministrazione, anche con l’interessamento del consigliere delegato Ernesto Fracassi, ha trovato la possibilità di effettuare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Si tratta di un intervento importante per la frazione – spiega il consigliere Fracassi – visto che si tratta di un’ampia zona della frazione, densamente abitata e dove gravita molto del movimento interno – riporta testualmente l’articolo online. I marciapiedi attendevano dagli anni ‘80 di essere realizzati ex novo e, peraltro, in un centro come San Pelino, dove tante persone preferiscono spostarsi a piedi, sono di grande importanza sia a livello di servizio, sia a livello di circolazione in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Un impegno mantenuto da questa Amministrazione – conclude – che conferma di avere la stessa attenzione per tutto il territorio comunale». I lavori prevedono, quindi, la realizzazione dei nuovi marciapiedi e il rinnovo di segnaletica e servizi connessi alla sicurezza della circolazione pedonale e stradale in tutta l’area interessata – si legge sul sito web ufficiale. Restando nel campo dei nuovi marciapiedi, prosegue anche il maxi intervento su Via Roma, ormai in fase di ultimazione, con la realizzazione dei nuovi tratti di marciapiedi che consentiranno, anche in quella zona, di potersi spostare a piedi e in totale sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Come si ricorderà, nei mesi passati, in quell’area è stato realizzato il percorso ciclopedonale, fatti già altri tratti di marciapiedi e installate tre nuove fermate della Scav, oltre al rinnovo dell’alberatura – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, sempre in tema di circolazione e viabilità sicure, l’Amministrazione sta completando l’installazione di dissuasori di velocità sulle strade cittadine, finalizzata a fare di Avezzano una città a misura di pedone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le ultime strade raggiunte, o che sulle quali sono in corso i lavori, sono Via Dei Laghi, sempre nella zona fra Via Roma e il quartiere di Borgo Pineta, nella zona dove sorge la nuova scuola “Mazzini-Fermi” e su Via dei Sabini, lunga arteria che attraversa il quartiere di “Pucetta” e che collega Via Borgo Angizia con Via America – si legge sul sito web ufficiale.

