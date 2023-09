Al via il servizio mensa nelle scuole comunali. L’Amministrazione riapre i termini per l’iscrizione. Domande, solo online, entro il 2 ottobre

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il 2 ottobre prossimo partirà il servizio di refezione presso le scuole d’infanzia e primarie statali del Comune di Avezzano e frazioni – precisa la nota online. Per usufruire del servizio, rende noto l’Amministrazione comunale, è requisito necessario ed indispensabile che gli alunni interessati siano regolarmente iscritti a scuola – viene evidenziato sul sito web. Al fine di facilitare a tutti gli interessati la fruizione della mensa scolastica, l’Amministrazione ha deciso di riaprire, dal 26 settembre e fino al 2 ottobre prossimo, improrogabilmente, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio di refezione “A.S. 2023/2024” e delle previste domande di agevolazione tariffaria – viene evidenziato sul sito web. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line accedendo al seguente link: https://sportellotelematico – aggiunge testualmente l’articolo online. comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it/ dal 26/09/2023 al 02/10/2023. Si ribadisce che l’iscrizione a scuola è il requisito necessario per usufruire del servizio e, sussistendone i presupposti, per presentare la relativa domanda di agevolazione tariffaria – In questo modo, si precisa dagli uffici comunali, la ditta alla quale è stato affidato il servizio mensa potrà procedere, con sollecitudine e anticipo, all’inserimento nel sistema informatico di tutti i dati personali degli utenti, adempimento propedeutico alla fruizione del servizio – Eventuali altre informazioni potranno essere richieste presso gli uffici competenti presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Avezzano in via Vezzia – si apprende dal portale web ufficiale. «Fare in modo che tutti i bambini di Avezzano e frazioni che siano iscritti a scuola possano usufruire della mensa scolastica – afferma il Vicesindaco con delega alle Politiche Scolastiche, Domenico Di Berardino – è compito e preoccupazione della nostra Amministrazione – Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di procedere con la riapertura dei termini per l’iscrizione al servizio, così che le famiglie potessero avere qualche altro giorno per procedere a completare le pratiche online – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questa maniera – conclude Di Berardino –, per il 2 ottobre prossimo la società che gestisce il servizio potrà avviare le mense nelle scuole della città con regolarità e piena efficienza, così come ci eravamo ripromessi – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo voluto così rispettare l’impegno, preso con tutte le famiglie interessate, a fornire il servizio mensa nelle scuole con tempi e modalità certe sin dall’inizio, evitando disagi e problemi a chiunque, ai bambini soprattutto».

