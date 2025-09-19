- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 19, 2025
Attualità

Al via la campagna contro il fenomeno del randagismo felino attraverso la sterilizzazione. Operazione del Comune con volontari, veterinari e Asl1

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’Amministrazione comunale di Avezzano vara la campagna per gestire il fenomeno del randagismo dei gatti – precisa il comunicato. Il progetto, che coinvolgerà titolari di colonie felice, volontari che si occupano del fenomeno dei gatti randagi, veterinari e Asl1, mira a promuovere la sterilizzazione dei gatti al fine di prevenire l’eccesso di nascite, con conseguente incremento dei randagi, le cosiddette “fughe d’amore” che ogni anno oltre ad incrementare il randagismo felino, provoca la morte die centinaia di gatti sulle strade – Non ultimo, poi, i problemi di carattere di decoro urbano e igiene ai quali vanno aggiunti i ricorrenti casi di liti fra vicini causate dagli odori che i gatti maschi emanano quando marcano il territorio con la loro urina – Il progetto per il contrasto al randagismo dei gatti, che segue solo di qualche anno quello già operativo per il randagismo dei cani, prevede la collaborazione di cittadini e volontari, oltre che, naturalmente, il coinvolgimento della Asl1 per il necessario supporto sanitario – recita il testo pubblicato online. Il Comune di Avezzano ha già previsto una somma in bilancio per gestire il fenomeno del randagismo felino e sta operando per attivare una convenzione con i veterinari così come fatto per il randagismo dei cani anni fa – viene evidenziato sul sito web. «La sensibilità e l’amore per gli animali e il decoro urbano – commenta il Sindaco Di Pangrazio – vanno d’accordo quando c’è la giusta collaborazione fra istituzioni ed esperti del settore».

