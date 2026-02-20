Al via la campagna social “Pillole di screening” sui programmi di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:gio 19 feb, 2026L’Aquila – Prende il via la campagna di comunicazione “Pillole di screening”, un progetto informativo promosso dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per raccontare in modo chiaro e diretto i programmi di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori e l’importanza di aderire con regolarit?. La campagna utilizza un formato semplice e immediato: brevi video pensati per i social, con protagonisti medici, infermieri e tecnici sanitari, che spiegano come funzionano gli esami di screening, quanto tempo richiedono e perch? possono fare la differenza – viene evidenziato sul sito web. Un linguaggio comprensibile, pensato per avvicinare anche chi finora ha rimandato o ha avuto dubbi – aggiunge la nota pubblicata. I video saranno pubblicati sui canali social ufficiali della ASL – Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e WhatsApp – per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini – precisa la nota online. Le prime “pillole” sono dedicate al Programma di screening mammografico gratuito per la prevenzione del tumore della mammella nella fascia di et? 50-69 anni, e spiegano cos’? la mammografia e perch? viene utilizzata come test di screening. Al centro della campagna il messaggio: “10 minuti che salvano una vita, la tua”, il tempo necessario per effettuare l’esame – “Con questa campagna vogliamo offrire informazioni corrette e rassicuranti sugli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori, aiutando le persone a conoscere meglio questi programmi e a viverli con maggiore consapevolezza – spiega la dottoressa Viviana Martinez, responsabile della UOS Coordinamento Screening della ASL 1- Abbiamo scelto di partire dalla mammografia perch? ? uno screening molto importante, ma ancora circondato da timori e false convinzioni – precisa la nota online. In realt? si tratta di un esame rapido, che richiede pochi minuti e che pu? davvero salvare la vita se eseguito con regolarit?”. La campagna “Pillole di screening” proseguir? nelle prossime settimane, sempre sui canali social ASL, con nuovi contenuti dedicati anche agli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e del colon, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e ricordare che prendersi cura della propria salute pu? iniziare da un gesto semplice – Link ai social ASL Facebook: https://www.facebook.com/asl1abruzzo Instagram: https://www.instagram.com/asl1abruzzo/

