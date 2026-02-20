- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAl via la campagna social “Pillole di screening” sui programmi di screening...
Attualità

Al via la campagna social “Pillole di screening” sui programmi di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:gio 19 feb, 2026L’Aquila – Prende il via la campagna di comunicazione “Pillole di screening”, un progetto informativo promosso dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per raccontare in modo chiaro e diretto i programmi di screening gratuiti per la prevenzione dei tumori e l’importanza di aderire con regolarit?. La campagna utilizza un formato semplice e immediato: brevi video pensati per i social, con protagonisti medici, infermieri e tecnici sanitari, che spiegano come funzionano gli esami di screening, quanto tempo richiedono e perch? possono fare la differenza – viene evidenziato sul sito web. Un linguaggio comprensibile, pensato per avvicinare anche chi finora ha rimandato o ha avuto dubbi – aggiunge la nota pubblicata. I video saranno pubblicati sui canali social ufficiali della ASL – Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e WhatsApp – per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini – precisa la nota online. Le prime “pillole” sono dedicate al Programma di screening mammografico gratuito per la prevenzione del tumore della mammella nella fascia di et? 50-69 anni, e spiegano cos’? la mammografia e perch? viene utilizzata come test di screening. Al centro della campagna il messaggio: “10 minuti che salvano una vita, la tua”, il tempo necessario per effettuare l’esame – “Con questa campagna vogliamo offrire informazioni corrette e rassicuranti sugli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori, aiutando le persone a conoscere meglio questi programmi e a viverli con maggiore consapevolezza – spiega la dottoressa Viviana Martinez, responsabile della UOS Coordinamento Screening della ASL 1- Abbiamo scelto di partire dalla mammografia perch? ? uno screening molto importante, ma ancora circondato da timori e false convinzioni – precisa la nota online. In realt? si tratta di un esame rapido, che richiede pochi minuti e che pu? davvero salvare la vita se eseguito con regolarit?”. La campagna “Pillole di screening” proseguir? nelle prossime settimane, sempre sui canali social ASL, con nuovi contenuti dedicati anche agli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e del colon, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e ricordare che prendersi cura della propria salute pu? iniziare da un gesto semplice – Link ai social ASL Facebook: https://www.facebook.com/asl1abruzzo Instagram: https://www.instagram.com/asl1abruzzo/  

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it