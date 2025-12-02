Al via la riqualificazione dei campi sportivi di San Pelino e Paterno in erba sintetica

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Mercogliano: “Prosegue l’impegno per lo sport e le frazioni” Prosegue l’impegno e il programma di interventi per le frazioni del Comune di Avezzano e nello specifico per quella di San Pelino – La Giunta Comunale, infatti, ha approvato definitivamente il progetto di fattibilità per i lavori di riqualificazione e rifacimento del campo sportivo della popolosa frazione avezzanese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una volta avuti tutti i necessari pareri tecnici e l’approvazione da parte del Coni, infatti, la Giunta ha approvato il progetto definitivo che rappresenta, in sostanza, il passaggio finale prima di avviare il veloce iter realizzativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel complesso sportivo di San Pelino sarà rifatto il campo, in erba sintetica, e sono previsti interventi agli impianti di illuminazione e in quelli termoidraulici degli spogliatoi – I lavori inizieranno entro qualche settimana e saranno l’ennesima tappa del programma generale di ammodernamento, messa in sicurezza e a norma degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale – Un intervento mirato anche ad incentivare e promuovere l’attività sportiva dei cittadini, e non solo delle fasce più giovani che ha visto già realizzati il campo da hockey, quello da rugby, il restyling della pista da 8 corsie dello stadio dei Pini, il manto erboso del dei Marsi, i campi all’aperto delle scuole Vivenza e Pomilio, il campo da calcio, sempre in sintetico, di Antrosano e quello polifunzionale nella stessa frazione a nord di Avezzano, le strutture per lo sport all’aperto, i 2 campi da tennis. Insomma, tante opere, in attesa del maxi-velodromo – aggiunge testualmente l’articolo online. «La realizzazione di questo progetto rappresenta un importante passaggio – precisa il consigliere comunale Lucio Mercogliano – nel programma che l’Amministrazione sta realizzando per la riqualificazione degli impianti sportivi. A gennaio, infatti, partirà l’iter che condurrà anche alla riqualificazione del campo sportivo di Paterno, altra importante struttura sportiva della città che serve una frazione grande e importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stiamo lavorando sin dall’inizio – conclude Mercogliano – per far sì che tutto il territorio comunale abbia le stesse opportunità, gli stessi servizi Solo in questo modo una comunità può crescere armonicamente e positivamente – si apprende dalla nota stampa. Avezzano può giustamente sentirsi città dello sport e dobbiamo essere all’altezza di un contesto in cui più di duemila giovani, ogni giorno, si allenano nei campi da calcio, nei quali ci auguriamo, possano imparare i valori del sacrificio, dell’impegno, della lealtà e della vita sana – È una città che si allena a costruire ogni giorno un pezzo di futuro”

