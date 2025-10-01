Al via la riqualificazione di Piazza Matteotti: le modifiche alla viabilità dell’area a partire da lunedì 29

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Piazza Matteotti e l’area ad essa circostante si apprestano a cambiare volto definitivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale di Avezzano, infatti, ha consegnato i lavori alla ditta che eseguirà l’intervento di riqualificazione e comunica le modifiche alla viabilità necessarie all’apertura del cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intervento, che darà un nuovo aspetto alla zona prospiciente la stazione ferroviaria di Avezzano, ma che ne migliorerà anche la scurezza, con nuovi parcheggi, spazi per attività commerciali e aree per le famiglie con tanto di videosorveglianza, avrà inizio a partire da lunedì prossimo, 29 settembre – Queste, quindi, le misure adottate, e che entreranno in vigore da lunedì 29 settembre fino a conclusione lavori, nella zona di Via Monte Velino e Piazza Matteotti, e che interesseranno anche le vie circostanti: Chiusura totale del tratto stradale canalizzato di accesso al parcheggio di piazza Matteotti adiacente alla Stazione ferroviaria e del parcheggio stesso;Istituzione del doppio senso di circolazione del tratto di Via Monte Velino/P.zza Matteotti lato di intersezione con C.so della Libertà, Via Garibaldi e Via Montello;Divieto di fermata nel tratto di strada di cui al punto 2, da Via Monte Velino a Via Montello, solo lato adiacente P.zza Matteotti, (giardini);Possibilità per chi si immette in P.zza Matteotti, dal C.so della libertà e da Via Montello, di svoltare in ambo le direzioni, sinistra e destra;Chiusura dei tratti finali di Via Monte nero e Via Montello, tratti adiacenti a P.zza Matteotti, con possibilità di accesso solo per forze di Polizia e mezzi RFI. L’intervento sarà eseguito dalla ditta Guido Ricci di Castel di Sangro – “Un nuovo biglietto da visita per la città e un restyling dell’importante quadrante del centro di Avezzano, che consentirà – sottolinea il sindaco Giovanni Di Pangrazio – di realizzare quel salotto per le famiglie, sicuro e organizzato, che poi riguarderà anche Corso della Libertà, in grado di dare nuova vita a tutto il centro, permettendo ai cittadini di riappropriarsi di questo spazio, vivendolo quotidianamente in tutta sicurezza”. L’intervento di restyling e rifunzionalizzazione di piazza Giacomo Matteotti interessa un’area di circa 13.200 metri quadrati e si articola in tre lotti – precisa la nota online. Il primo riguarda la creazione di un parcheggio a raso da 220 posti auto, a fronte degli 84 esistenti, volto a limitare l’accesso in centro e a supportare la pedonalizzazione di corso della Libertà. Nell’area parcheggio troveranno spazio anche 2 posti autobus, 10 posti motociclette e una rastrelliera per le biciclette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto prevede anche l’integrazione del verde pubblico attraverso la piantumazione di alberi, nuovi impianti di pubblica illuminazione e smaltimento delle acque piovane – si apprende dalla nota stampa. All’area parcheggio che vedrà triplicare la sua attuale capienza si accederà sia da via Montello che da via Monte Velino attraverso una mini-rotatoria – Il secondo lotto coincide con la riqualificazione di piazza Matteotti come area di relax e per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progettista, l’architetto Francesco Stornelli, ha previsto il rifacimento della pavimentazione, nuovi arredi urbani (panchine, cestini, fioriere e altre strutture per migliorare la fruibilità e il comfort della piazza), l’implementazione della pubblica illuminazione e delle aree verdi, nonché un’area giochi per bambini, per trasformare l’area in un luogo di incontro per famiglie – si apprende dalla nota stampa. Il terzo ed ultimo lotto riguarda il rialzamento di un tratto di carreggiata di via Monte Velino, quello in corrispondenza della piazza, per migliorare la sicurezza stradale, favorire la mobilità sostenibile e valorizzare lo spazio urbano circostante – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/