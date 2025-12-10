Al via MasterChef 2025: ecco le novità. Barbieri: ha cambiato la cucina

Le cucine di MasterChef Italia stanno per riaccendersi: dall’11 dicembre 2025 il celebre cooking show torna in prima serata con una nuova edizione, in onda su piattaforma satellitare e in streaming, pronto a incoronare un nuovo cuoco amatoriale tra sfide sempre più impegnative.

Un talent che ha cambiato la cucina in tv

In vista della partenza della stagione 2025, Bruno Barbieri ha ribadito quanto il programma abbia inciso sulle abitudini degli italiani, definendolo un’esperienza che ha cambiato la storia della cucina, non solo sul piccolo schermo. Un’affermazione che riassume l’effetto MasterChef: più attenzione alle materie prime, voglia di sperimentare e curiosità verso tecniche e piatti che un tempo sembravano riservati solo ai ristoranti d’alta gamma.

Accanto a Barbieri tornano Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: il trio di chef stellati è pronto a giudicare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, tra selezioni serrate e un percorso in Masterclass che, stagione dopo stagione, è diventato un appuntamento fisso per milioni di spettatori.

Educazione alimentare, sostenibilità e lotta agli sprechi

La nuova edizione punta con forza sui temi dell’educazione alimentare. Le prove in esterna e le sfide in studio sono pensate per mettere al centro la qualità degli ingredienti, la stagionalità, il rispetto del territorio e la capacità di valorizzare ogni parte di un prodotto, riducendo al minimo gli sprechi.

Dalle Mystery Box agli Invention Test, l’obiettivo non è solo trovare il piatto migliore, ma anche trasmettere un’idea di cucina più consapevole: attenzione al bilanciamento nutrizionale, uso responsabile delle risorse, tutela di piccole produzioni e saperi locali. I concorrenti sono chiamati a dimostrare di saper unire creatività e tecnica a una sensibilità nuova verso quello che mettono nel piatto.

Il messaggio si rivolge anche a chi guarda da casa: ricette, consigli e suggerimenti dispensati in puntata diventano spesso spunti concreti per cambiare la propria spesa quotidiana, leggere meglio le etichette e organizzare i menù con un occhio alla salute e all’ambiente.

Auto e chef: Lexus al fianco del cooking show

Tra le novità di MasterChef 2025 c’è anche la collaborazione con Lexus, che accompagna i protagonisti del programma nei loro spostamenti. I concorrenti viaggeranno a bordo dei SUV Lexus NX, in versione ibrida ed ibrida plug-in, che saranno protagonisti soprattutto durante le prove in esterna e negli approfondimenti legati al mondo del programma.

L’incontro tra alta cucina e mondo automotive viene raccontato come un dialogo tra due universi che condividono valori comuni: ricerca del dettaglio, cura del design, attenzione alla sostenibilità e alla tecnologia. Se in cucina si lavora per ridurre gli sprechi e valorizzare ogni ingrediente, su strada l’obiettivo è muoversi in modo più efficiente, con soluzioni di mobilità che puntano a minori emissioni e a un’esperienza di viaggio di livello superiore.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La stagione 2025 si annuncia ricca di sorprese: nuove prove, ospiti speciali e location inedite metteranno alla prova i cuochi amatoriali che riusciranno a conquistare l’ambito grembiule e un posto in Masterclass. I tre giudici hanno già promesso un livello molto alto di competizione, con la richiesta costante di piatti precisi, identitari e coerenti con le storie personali dei concorrenti.

Tra tensione ai fornelli e momenti di racconto, MasterChef Italia si prepara così a vivere un’altra annata da protagonista nel panorama dei talent televisivi, confermando il suo ruolo di osservatorio privilegiato su come sta cambiando la cucina nelle case e nei ristoranti del Paese.