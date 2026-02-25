Alanno, Francesco Dell’Orso premiato come miglior scrittore d’Abruzzo a Taggia

Il poeta abruzzese Francesco Dell’Orso, originario di Alanno (Pe), è stato insignito del prestigioso riconoscimento come “Miglior scrittore della regione Abruzzo” durante la 32ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Ossi di Seppia” a Taggia, in Liguria. Il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha espresso le sue congratulazioni per il premio conferito allo scrittore, sottolineando l’orgoglio che Dell’Orso porta alla nostra terra.

Il Premio Speciale della Giuria conferito a Dell’Orso ha evidenziato il valore della sua produzione poetica e il ruolo di rilievo che ricopre nel panorama letterario contemporaneo. Tra i suoi premi precedenti, il poeta ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, apprezzato per la capacità di coniugare intensità emotiva e raffinatezza stilistica.

Secondo la critica, la poesia di Dell’Orso è caratterizzata da versi diretti e suadenti, che celebrano la bellezza spirituale, la passione amorosa e il legame viscerale con la terra abruzzese. Dopo la premiazione, lo scrittore ha dichiarato: “Ricevere questo premio mi emoziona e mi rende estremamente felice. La poesia è l’arte sublime della beltà: scrivere mi aiuta a custodire le emozioni più profonde”.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 21 febbraio a Villa Boselli a Taggia, con la presenza di autori, critici e rappresentanti del mondo culturale ligure e nazionale. La giuria, presieduta dal poeta e critico letterario Lamberto Garzia, ha riconosciuto in Dell’Orso una voce autentica, intensa e di grande sensibilità.

Il deputato Testa ha concluso sottolineando che il successo di Francesco Dell’Orso è motivo di orgoglio per l’intero Abruzzo, evidenziando come la poesia del premiato porti alto il nome della terra abruzzese e confermi la presenza di talenti distintivi a livello nazionale.