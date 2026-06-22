Alassio: iniziative estive e impegno per la spiaggia

Alassio è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema ‘alassio’ in cima ai top trend sui motori di ricerca. Tra le novità, spicca l’iniziativa ‘Spiagge da leggere’ della Biblioteca Deaglio, che promuove la lettura estiva coinvolgendo residenti e turisti.

Intanto, si rinnova l’appuntamento con la Regata delle Origini, che vede Pilo Pais trionfare ancora una volta. Non manca l’impegno per la spiaggia della colonia di Busto, con Agesp che destina 44mila euro alla sua salvaguardia.

La città ligure si conferma un luogo di fermento culturale e di impegno per la valorizzazione del territorio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.