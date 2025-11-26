Alba Adriatica, latitante per tentato omicidio arrestato in albergo

La Squadra Mobile di Teramo ha arrestato un cittadino brasiliano condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per tentato omicidio. Il blitz è scattato nella giornata di lunedì 24 novembre, dopo un alert generato dalla piattaforma Alloggiatiweb, il portale sul quale gli albergatori inseriscono i dati dei propri clienti.

Gli accertamenti immediatamente avviati dai poliziotti hanno permesso di verificare che dietro la registrazione dell’ospite si celava in realtà un latitante, già colpito da un ordine di carcerazione per il reato di tentato omicidio.

I fatti contestati risalgono all’estate del 2019, quando a Martinsicuro l’uomo avrebbe colpito un’altra persona con diversi fendenti di forbici all’altezza dell’ascella e del torace. La vittima era comunque riuscita a sottrarsi alla violenza e a mettersi in salvo. Le indagini svolte all’epoca dalla Squadra Mobile avevano consentito di identificarne l’autore, poi condannato.

Sulla base dell’alert e delle verifiche eseguite, gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno rintracciato il cittadino brasiliano all’interno di una stanza di un albergo di Alba Adriatica, procedendo al suo arresto.

L’uomo è stato quindi associato alla Casa circondariale di Teramo, dove dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso a suo carico.