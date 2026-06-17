Alba Adriatica, Lega: preoccupazione per la sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori in via Trieste

La sezione della Lega di Alba Adriatica, coordinata da Alessia Moscardelli, ha espresso una forte preoccupazione per la gestione del cantiere per il rifacimento del manto stradale attualmente attivo in via Trieste. Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, la situazione solleva serie preoccupazioni sia per la sicurezza viaria che per la tutela della salute dei lavoratori.

Il comunicato sottolinea che l’amministrazione ha annunciato pubblicamente l’avvio del “piano asfalti”, ma la Lega ritiene che un’opera di tale portata avrebbe dovuto essere programmata con maggiore attenzione e non ridotta a essere eseguita durante la stagione turistica e in giornate caratterizzate da temperature molto elevate.

In particolare, si sottolinea che ieri, intorno alle 14.30, con picchi di calore elevati, il cantiere risultava pienamente operativo e gli operai erano impegnati in attività ad elevato sforzo fisico e a diretto contatto con l’asfalto ad alta temperatura, in condizioni di evidente disagio fisico dovuto al caldo intenso. Allo stesso tempo, cittadini e turisti si sono trovati a dover attraversare tratti di carreggiata con l’asfalto rovente.

La Lega ha evidenziato che nonostante le deroghe previste dall’ordinanza del presidente della Regione per i lavori di pubblica utilità, non sembrano essere state adottate misure organizzative e turnazioni idonee a ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature.

Inoltre, il comunicato fa presente la mancanza di movieri e di semafori temporanei per regolare il senso unico alternato sulla strada a doppio senso di marcia dove è presente un cantiere. Si segnala anche la presenza di una buca da tre mesi a metà via che costringe i veicoli a invadere costantemente la corsia opposta, aumentando il rischio di incidenti, specialmente con la presenza dei mezzi pesanti del cantiere.

La Lega ha rivolto un invito fermo al sindaco, all’assessorato competente e al responsabile dei lavori pubblici affinché si attivino immediatamente per verificare che l’impresa appaltatrice adotti tutte le tutele necessarie per la salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente. Si chiede inoltre un controllo della polizia locale per garantire una segnaletica adeguata e una gestione sicura del traffico durante l’esecuzione delle opere.

La Lega conclude l’appello sottolineando che l’efficacia dei lavori pubblici non può prescindere dalla lungimiranza nella programmazione, dal rispetto delle regole di sicurezza stradale e dalla tutela della dignità di chi lavora.