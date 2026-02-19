Alba Adriatica, Ponte di Via Vecchio Forte: cittadini esasperati per l’immobilismo istituzionale sulla sicurezza

Il Circolo Fratelli d’Italia di Alba Adriatica ha recentemente emesso un comunicato stampa in cui denuncia la mancanza di interventi per garantire la sicurezza del ponte di Via Vecchio Forte, una struttura fondamentale per la quotidianità di centinaia di cittadini.

Nonostante le continue richieste formali e la documentazione delle criticità della struttura, il ponte è rimasto in uno stato di abbandono, con balaustre danneggiate e nessun segno di intervento imminente. La Provincia di Teramo aveva annunciato una progettazione per la manutenzione straordinaria, ma a distanza di mesi i lavori non sono ancora iniziati.

Il comunicato critica anche il Comune di Alba Adriatica, chiedendo un ruolo più attivo nella vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture presenti sul territorio comunale, anche se la competenza formale spetta alla Provincia. L’immobilismo delle istituzioni è stato definito inaccettabile, esponendo i cittadini a rischi quotidiani.

Il Circolo Fratelli d’Italia ha lanciato un appello per ottenere tempi certi per l’avvio e il completamento dei lavori, misure immediate per garantire la sicurezza della struttura e trasparenza sulle procedure. Il ponte di Via Vecchio Forte deve tornare sicuro, sono le parole del Direttivo del Coordinamento e del Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia Alba Adriatica.