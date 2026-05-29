Alba dei Marsi 2026, il trail che attraversa la storia

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Avezzano: “Domenica 7 torna un evento sportivo, riconosciuto di rilevanza istituzionale” Ci sono gare che misurano il tempo, altre che lo attraversano – L’Alba dei Marsi è una di queste – Domenica 7 giugno 2026, tra i sentieri antichi di Alba Fucens e il respiro largo della natura della Marsica, tornerà una delle manifestazioni di trail running più partecipate e riconoscibili dell’intero Abruzzo: un evento che negli anni è riuscito a trasformarsi in qualcosa di più di una competizione sportiva, diventando un racconto collettivo di territorio, memoria e comunità. Il Comune di Avezzano, che ha riconosciuto ufficialmente la manifestazione come evento di rilevanza istituzionale, conferma il proprio sostegno ad una realtà che unisce sport, archeologia, turismo e valorizzazione ambientale in una formula ormai unica nel panorama nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La settima edizione dell’Alba dei Marsi si svilupperà lungo i percorsi dei tre colli di Alba Fucens — Colle San Pietro, Colle Pettorino e Colle San Nicola — attraversando luoghi che sembrano sospesi tra epoche diverse: l’anfiteatro romano, il borgo medievale, la Chiesa di San Pietro, i sentieri che si aprono sulla conca del Fucino e sulle montagne della Marsica – viene evidenziato sul sito web. Un tracciato che accompagna gli atleti dentro una gara e li conduce dentro una storia lunga più di duemila anni – precisa il comunicato. La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. USA Sporting Club Avezzano, in collaborazione con enti e istituzioni del territorio, proporrà due distanze competitive: trail corto da 12 chilometri con 420 metri di dislivello positivo e trail lungo da 21 chilometri con 850 metri di dislivello positivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Entrambi i percorsi attraverseranno il sito archeologico di Alba Fucens, offrendo agli atleti un’esperienza sportiva immersiva e profondamente identitaria – Negli ultimi anni l’evento ha conquistato una dimensione sempre più ampia anche sul piano internazionale: il trail lungo aderisce infatti al circuito ITRA National League ed è valido per l’UTMB Index nella categoria “20K”, entrando così nel circuito mondiale legato all’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Per il trail corto sarà invece assegnato il titolo di Campione Regionale FIDAL 2026 di trail running. “Dietro questa crescita c’è un lavoro lungo – spiega Giulio Cardilli – costruito nel tempo da associazioni, volontari, istituzioni e appassionati – Un percorso condiviso nel quale il Comune di Avezzano ha creduto sin dalle prime battute arrivando poi alla istituzionalizzazione della manifestazione, sostenuta in particolar modo dall’impegno della consigliera comunale Concetta Balsorio”. L’Alba dei Marsi oggi rappresenta infatti una delle più efficaci operazioni di promozione integrata della Marsica: sport e cultura che camminano insieme, turismo lento, valorizzazione paesaggistica, attenzione ai giovani e capacità di creare economia attorno alle eccellenze locali – precisa la nota online. Accanto alla competizione sportiva, resta centrale anche la dimensione umana della manifestazione: i ristori nei borghi, i volontari lungo i sentieri, le famiglie presenti all’arrivo, il silenzio improvviso dell’anfiteatro romano attraversato dai passi degli atleti.Per informazioni: www.albadeimarsi.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/