Alberto angela: viaggio in Giappone con Ulisse

La notizia è in cima ai top trend sui motori di ricerca in queste ore: il celebre divulgatore scientifico Alberto Angela porta i telespettatori in un affascinante viaggio alla scoperta del Giappone nella nuova puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Tra leggende e modernità, Angela ci condurrà attraverso le meraviglie di questa terra ricca di tradizioni e innovazioni. Un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese, tra lezione di storia e spettacolari panorami. Un’appuntamento da non perdere per gli amanti dei viaggi e della conoscenza.

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