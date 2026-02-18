Alcaraz e suoi compagni pescano a Doha

Nelle ultime ore, il tema di maggior tendenza online riguarda il giovane tennista Alcaraz, protagonista di una particolare giornata di relax a Doha insieme a Sinner, Medvedev e Rublev. I quattro atleti hanno trascorso del tempo insieme pescando in barca, creando un momento di distensione prima delle sfide in campo. In particolare, emerge la sorpresa nel vedere Sinner primeggiare nella sfida di pesca, suscitando la gioia e la festa degli altri partecipanti.

