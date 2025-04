ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:In occasione della 24° edizione dell’“Alcohol Prevention Day”, che si svolgerà come ricorrenza annuale sulla prevenzione alcologica presso l’Istituto Superiore di Sanità Roma il 16 aprile 2025, la Asl di Teramo vuole sensibilizzare la popolazione su un tema importante che riguarda la salute di tutti: il consumo di alcol. L’alcol, anche se spesso presente nella nostra vita quotidiana e in molti contesti sociali, è una delle principali cause di malattia, disabilità e morte prematura, non solo in Italia, ma in tutta Europa e nel mondo – È una sostanza legale, sì, ma non per questo innocua: è tossica, cancerogena, può creare dipendenza e, spesso, è legata anche ad altri comportamenti a rischio – riporta testualmente l’articolo online. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno l’alcol è responsabile di circa 2,6 milioni di decessi – I più colpiti sono i giovani tra i 20 e i 39 anni, una fascia d’età dove si concentra circa il 13% dei decessi legati all’alcol. Oggi nel mondo, oltre 400 milioni di persone sopra i 15 anni soffrono per le conseguenze dell’abuso di alcol, e circa 209 milioni sono dipendenti da questa sostanza – si legge sul sito web ufficiale. Numeri che fanno riflettere, perché dietro ogni cifra c’è una persona, una storia, una famiglia – si legge sul sito web ufficiale. Anche nella Asl di Teramo esistono luoghi e persone pronte ad ascoltare e dare una mano: parliamo del Servizio per le Dipendenze Patologiche (Ser.D)- con sedi a Giulianova, Teramo e Nereto- che si occupa non solo delle dipendenze da sostanze illegali, ma anche da quelle legali, come appunto l’alcol. Informarsi è il primo passo per proteggere sé stessi e chi ci sta vicino – riporta testualmente l’articolo online. Se hai dubbi, se vuoi saperne di più, se pensi che tu o qualcuno vicino a te possa aver bisogno di aiuto, non aspettare – Rivolgiti al Ser.D della tua ASL. I servizi sono gratuiti, riservati e accoglienti – aggiunge la nota pubblicata. La salute comincia da una scelta consapevole – si apprende dalla nota stampa. Parlarne è già prendersi cura di sé. I dati dell’ISS Secondo l’OMS, nel mondo, 2,6 milioni di decessi sono annualmente attribuibili al consumo di alcol, di cui 2 milioni tra gli uomini e 0,6 milioni tra le donne – si apprende dalla nota stampa. Le persone di età più giovane (20-39 anni) sono colpite in modo sproporzionato dal consumo di alcol: la percentuale più alta (13%) di decessi attribuibili all’alcol è verificata da anni, costantemente in questa fascia d’età. I più recenti dati disponibili sul consumo globale di alcol mostrano che circa 400 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni soffrono di disturbi legati all’abuso di alcol e circa 209 milioni soffrono di dipendenza da alcol. (Cfr. Istituto Superiore di Sanità/Osservatorio Nazionale Alcol – Centro Nazionale Dipendenze e Doping).

