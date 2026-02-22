Alexandra Daddario: matrimonio finito dopo 3 anni

Alexandra Daddario, nota attrice, è al centro dell’attenzione online in queste ore. La notizia della fine del suo matrimonio con Andrew Form, dopo tre anni, ha scosso i fan. I due hanno annunciato di voler continuare a co-genitori. La separazione ha destato interesse e curiosità, posizionando il nome di Daddario ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. La carriera dell’attrice, nota per ruoli in serie tv e film, si intreccia ora con questa notizia personale che ha catturato l’interesse dei media e del pubblico. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.