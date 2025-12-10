Alfedena, il convegno ‘Itinerario di Convivenza’ illumina il futuro dello Sci di Fondo

Il 5 dicembre scorso, Alfedena ha ospitato il convegno “Itinerario di Convivenza”, in concomitanza con l’accensione della Fiamma Olimpica da parte del Presidente Sergio Mattarella, dando il via ai preparativi per Milano Cortina 2026. Questo evento, fortemente voluto da Arturo Como, ha messo in luce le difficoltà che il segnale di Sci di Fondo sta affrontando in Abruzzo e nel Centro Sud Italia.

L’incontro si è caratterizzato per l’ampia partecipazione di oltre 20 relatori, che hanno sottolineato l’importanza di Alfedena come “cerniera fra l’Alto Sangro turistico sportivo e il Parco Nazionale Lazio-Abruzzo-Molise”. La coincidenza simbolica tra l’accensione della fiamma e il convegno ha rappresentato un momento di grande intensità, esprimendo il desiderio di sviluppare lo Sci di Fondo, definito “elemento identitario dell’Abruzzo”, nonché strumento di integrazione e crescita.

Durante il convegno, i partecipanti sono stati accolti dall’Inno di Mameli, un momento che ha sottolineato il carattere istituzionale della giornata. Il sindaco di Alfedena ha aperto gli interventi, seguito da Arturo Como, che ha esortato i presenti a non lasciare allo sbando una disciplina minacciata dai cambiamenti climatici. Come promotore di un protocollo d’intesa fra otto comuni, Como ha individuato la necessità di investire in impiantistica d’innevamento.

I relatori hanno messo in risalto il ruolo cruciale dello Sci di Fondo per il benessere psicofisico e la prevenzione delle devianze giovanili. Fra i partecipanti sono stati apprezzati il vicepresidente del Comitato Regionale e campione mondiale Marco Albarello, oltre a rappresentanti di varie associazioni e istituti, che hanno condiviso l’impegno a sostenere il settore sportivo.

La giornata ha visto anche interventi significativi da parte di figure istituzionali e rappresentanti di associazioni, dimostrando l’alta considerazione per il lavoro svolto da Como. Mentre il direttore del Parco Nazionale sottolineava l’importanza di armonizzare sport e natura, il senatore Sigismondi ha riconosciuto l’evento come un fondamentale punto di riferimento culturale e sportivo per l’Abruzzo.

Itinerario di Convivenza ha inoltre dato vita alla prima edizione dell’omonimo premio, dedicato a chi si è distinto in merito sportivo, sociale e militare, testimoniando così la volontà di creare un legame profondo tra comunità. L’incontro ha generato nuove consapevolezze, sottolineando che la visione di futuro nasce dalla collaborazione e dall’impegno verso le nuove generazioni.