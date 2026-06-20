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Alghero: soluzioni innovative per la sosta in città

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In queste ore, il tema di Alghero è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il Comune ha individuato nuove aree per la sosta gratuita riservate ai residenti, offrendo soluzioni innovative per migliorare la vivibilità e la mobilità urbana.

Recentemente è stato inaugurato il parcheggio low-cost di via Castelsardo, che permette di parcheggiare a soli 90 centesimi all’ora, offrendo un’alternativa conveniente per i cittadini e i visitatori.

La creazione di nuove soluzioni di sosta come il parcheggio di via Castelsardo rappresenta un passo avanti importante per affrontare le esigenze di mobilità della città, specialmente in vista dell’estate 2026. Queste iniziative testimoniano l’impegno del Comune nel migliorare la qualità della vita e agevolare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online alla ricerca di notizie aggiornate sulla situazione a Alghero.

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