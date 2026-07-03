Ali khamenei: funerale colossale in Iran

In queste ore, il tema di Ali Khamenei è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si parla di un funerale colossale in Iran per il defunto leader supremo, che si prevede attirerà milioni di persone. Le autorità iraniane hanno inviato un messaggio di sfida agli Stati Uniti attraverso questo evento di rilevanza internazionale. Ulteriori dettagli sull’evento sono attesi nelle prossime ore. Per approfondimenti, si consiglia di consultare le fonti online disponibili.