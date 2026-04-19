Alice Bellandi trionfa agli Europei di Judo a Tbilisi

La campionessa italiana Alice Bellandi ha conquistato l’oro agli Europei di Judo a Tbilisi, battendo l’inglese Emma Reid nella finale. Un successo straordinario per Bellandi, che dopo le vittorie olimpica e mondiale si aggiudica anche il titolo europeo.

La notizia è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’exploit di Bellandi ha destato ammirazione per la sua determinazione e bravura sul tatami.

La giornata di gare ha visto anche il trionfo di Gennaro Pirelli, che ha portato a casa un’altra medaglia per l’Italia. Nonostante alcune delusioni per la squadra azzurra in altre discipline, la vittoria di Bellandi ha brillato come un faro nel panorama sportivo italiano.

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