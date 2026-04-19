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Alice Bellandi trionfa agli Europei di Judo a Tbilisi

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La campionessa italiana Alice Bellandi ha conquistato l’oro agli Europei di Judo a Tbilisi, battendo l’inglese Emma Reid nella finale. Un successo straordinario per Bellandi, che dopo le vittorie olimpica e mondiale si aggiudica anche il titolo europeo.

La notizia è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’exploit di Bellandi ha destato ammirazione per la sua determinazione e bravura sul tatami.

La giornata di gare ha visto anche il trionfo di Gennaro Pirelli, che ha portato a casa un’altra medaglia per l’Italia. Nonostante alcune delusioni per la squadra azzurra in altre discipline, la vittoria di Bellandi ha brillato come un faro nel panorama sportivo italiano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online. Segui le ultime notizie per rimanere informato sul mondo dello sport e sul successo di Alice Bellandi agli Europei di Judo.

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