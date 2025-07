Allarme degrado nelle Case Popolari di Avezzano. Giovanni Stinelli: «Il Presidente Ater venga vedere in che stato sono alcuni edifici in città

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Ater dell’Aquila dovrebbe avere una maggiore attenzione e presenza per quanto riguarda gli alloggi popolari presenti nella città di Avezzano – A sostenerlo è Giovanni Stinelli, membro della Commissione assegnazione alloggi popolari, che evidenzia criticità serie, sia nelle strutture che nei servizi, oltre a denunciare come l’Ater, ad Avezzano, non solo non abbia costruito nuovi alloggi, ma soprattutto, e questo per Stinelli è ancora più grave, non abbia effettuato nemmeno la manutenzione – «La maggior parte degli alloggi popolari di Avezzano si trovano in una situazione di degrado – afferma Giovanni Stinelli -. Giorni fa c’è stata la passerella dei vertici dell’Ater nel quartiere “Pucetta” dove sono stati ristrutturati alcuni alloggi, peraltro avviati dalla precedente amministrazione Ater. Il nuovo Presidente dell’Ater è al corrente della situazione degli altri alloggi? Abbiamo ricevuto segnalazioni dai cittadini che parlano di presenza di muffa, infiltrazioni d’acqua, citofoni non funzionanti, ascensori spesso fuori uso, e tanto altro ancora – continua -, spesso senza ricevere una risposta – si legge sul sito web ufficiale. Credo che sarebbe molto utile e produttivo, a mio avviso, che il Presidente faccia una visita nelle altre zone, come via Pietro Nenni, via Togliatti, via Manara, solo per fare degli esempi – aggiunge la nota pubblicata. In questo modo potrà constare di persona la situazione – si apprende dalla nota stampa. Invito il Presidente Ater a dare risposte ai cittadini, che non sopportano più di essere sottovalutati, e, soprattutto, a venire in città per rendersi conto dal vivo delle condizioni e della veridicità di quanto affermo».

