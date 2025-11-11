- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 11, 2025
All’Aurum un nuovo defibrillatore donato dal Generale Ezio Cappa

NOTA STAMPA All’Aurum un nuovo defibrillatore donato dal Generale Ezio Cappa Pescara, 11 novembre 2025 – Questa mattina, all’interno dell’Aurum di Pescara, è stato donato alla struttura e installato un defibrillatore semiautomatico, collocato nel corridoio centrale, dietro alla sala “Alambicchi”. Il dispositivo è stato regalato al Comune di Pescara dal Generale Ezio Cappa, in segno di riconoscenza per la disponibilità e la collaborazione mostrate dall’Amministrazione in occasione di due spettacoli teatrali, scritti dallo stesso Generale e messi in scena a maggio 2024 al Teatro Cordova dalla compagnia Teatro Kappa. Con questo gesto simbolico e di grande valore civico, il Generale Cappa ha voluto esprimere la propria gratitudine al Comune, donando un presidio sanitario che potrà rivelarsi fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori dell’Aurum, sede di molte manifestazioni e, quindi, molto frequentato. Alla cerimonia di scopertura del dispositivo hanno preso parte il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota e lo stesso Generale Cappa. Sulla scocca della cassetta che custodisce il defibrillatore è incisa una dedica, voluta dal Generale: “Donato con il cuore per salvarne uno in pericolo”. Masci e Carota hanno apprezzato questo gesto e ringraziato il Generale, sottolineando l’importanza di “questo gesto che unisce spirito di solidarietà e grande attenzione verso la comunità, applicati ad uno spazio al cui interno si genera cultura”.

