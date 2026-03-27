Allerta Asl: “Falsi Sms dell’azienda sui cellulari, ignorateli”

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:ven 27 mar, 2026Falsi messaggi, inviati a nome della Asl 1 Abruzzo, in cui si invitano gli utenti a chiamare numeri di telefono ingannevoli – aggiunge la nota pubblicata. L’azienda sanitaria invita a prestare attenzione a Sms che arrivano in queste ore sul cellulare degli utenti: non provengono dalla Asl, che ? del tutto estranea – viene evidenziato sul sito web. Chi li riceve viene invitato a contattare dei numeri per chiamare dei servizi ma si tratta di un inganno ai danni degli interessati e, indirettamente, della stessa Asl. Va ricordato che l’azienda, per comunicazioni, utilizza esclusivamente i propri canali istituzionali, i soli affidabili e sicuri – precisa la nota online. I messaggi posticci, che arrivano ai recapiti personali, vanno quindi ignorati ed eliminati.
E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it