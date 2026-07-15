Allerta Meteo a Genova: Possibili Grandinate e Caldo Intenso

Le condizioni meteo a Genova sono al centro dell’attenzione in queste ore, con un avviso da parte di Arpal per possibili grandinate e colpi di vento. Inoltre, è prevista un’importante ondata di calore di livello 3 (rosso) per giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Queste previsioni meteo stanno generando interesse online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca.

La città di Genova si prepara a fronteggiare il caldo intenso e possibili fenomeni atmosferici avversi, con misure già messe in atto per garantire il benessere dei cittadini. È importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il meteo locale e seguire eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

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