Allerta meteo Calabria: chiusura scuole e protezione civile

In queste ore il tema della protezione civile in Calabria è al centro dell’attenzione, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento indica che a causa di un’allerta meteo di livello arancione, sono state chiuse le scuole per il 16 marzo 2026. Il maltempo che interessa il Sud Italia porta con sé un calo termico e la possibilità di nevicate, accompagnate da trombe d’aria e nubifragi in Calabria.

La perturbazione meteorologica si sposta sul basso Mediterraneo e si prevede che rimarrà attiva per diversi giorni. Questo scenario ha portato all’adozione di misure precauzionali, tra cui la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza dei cittadini. La protezione civile è al lavoro per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare le attività necessarie per fronteggiare gli effetti del maltempo.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, ti invitiamo a consultare le fonti online e i canali ufficiali per seguire gli sviluppi di questa situazione in evoluzione.