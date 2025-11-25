Allerta meteo in Campania: temporali, vento forte e scuole chiuse in diversi comuni

La Campania è interessata da una nuova ondata di maltempo, accompagnata da un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico valido per l’intera giornata di martedì 25 novembre 2025, dalle 00:00 alle 23:59. Il bollettino regionale prevede piogge diffuse, rovesci e temporali anche intensi, con possibili criticità soprattutto nei settori costieri e collinari.

Secondo lo schema delle zone di allerta, su parte del territorio il livello è arancione, con criticità moderata per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, mentre in altre aree l’allerta resta di colore giallo, con scenario di rischio ordinario ma comunque da monitorare. I fenomeni attesi includono ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, allagamenti di locali interrati e a piano strada, oltre a possibili frane e caduta massi nelle aree più esposte e nei versanti già fragili.

Il quadro è reso più complesso dalla previsione di venti forti sud-occidentali, con raffiche che potranno intensificarsi soprattutto nel corso della giornata, e da un mare agitato lungo le coste esposte, con la possibilità di mareggiate. Si raccomanda prudenza in prossimità di litorali, pontili, moli e tratti stradali costieri, dove sono possibili spray marino, accumulo d’acqua e disagi alla circolazione.

In considerazione delle condizioni attese, diversi comuni hanno deciso misure preventive. A Napoli e in numerosi altri centri della regione è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 25 novembre, insieme alla sospensione di attività all’aperto e di alcune iniziative programmate nei parchi cittadini e nelle aree esposte. I sindaci invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di precipitazioni più intense e a prestare particolare attenzione ai sottopassi e alle zone già soggette ad allagamenti.

La Protezione Civile regionale ha richiamato gli enti locali all’attivazione delle misure previste nei piani comunali di emergenza: monitoraggio dei punti critici della rete viaria, verifica delle condizioni di tombini e caditoie, controllo di argini, canali di scolo e aree a rischio esondazione. Ai cittadini viene raccomandato di evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, lungo i versanti instabili e nelle aree depresse, di non attraversare strade o sottopassi allagati e di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali.

Le informazioni sono aggiornate sulla base dei bollettini emessi dagli organismi di protezione civile nazionale e regionale.