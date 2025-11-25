- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAllerta meteo in Campania: temporali, vento forte e scuole chiuse in diversi...
Notizie Italia

Allerta meteo in Campania: temporali, vento forte e scuole chiuse in diversi comuni

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Campania è interessata da una nuova ondata di maltempo, accompagnata da un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico valido per l’intera giornata di martedì 25 novembre 2025, dalle 00:00 alle 23:59. Il bollettino regionale prevede piogge diffuse, rovesci e temporali anche intensi, con possibili criticità soprattutto nei settori costieri e collinari.

Secondo lo schema delle zone di allerta, su parte del territorio il livello è arancione, con criticità moderata per rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, mentre in altre aree l’allerta resta di colore giallo, con scenario di rischio ordinario ma comunque da monitorare. I fenomeni attesi includono ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, allagamenti di locali interrati e a piano strada, oltre a possibili frane e caduta massi nelle aree più esposte e nei versanti già fragili.

Il quadro è reso più complesso dalla previsione di venti forti sud-occidentali, con raffiche che potranno intensificarsi soprattutto nel corso della giornata, e da un mare agitato lungo le coste esposte, con la possibilità di mareggiate. Si raccomanda prudenza in prossimità di litorali, pontili, moli e tratti stradali costieri, dove sono possibili spray marino, accumulo d’acqua e disagi alla circolazione.

In considerazione delle condizioni attese, diversi comuni hanno deciso misure preventive. A Napoli e in numerosi altri centri della regione è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 25 novembre, insieme alla sospensione di attività all’aperto e di alcune iniziative programmate nei parchi cittadini e nelle aree esposte. I sindaci invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di precipitazioni più intense e a prestare particolare attenzione ai sottopassi e alle zone già soggette ad allagamenti.

La Protezione Civile regionale ha richiamato gli enti locali all’attivazione delle misure previste nei piani comunali di emergenza: monitoraggio dei punti critici della rete viaria, verifica delle condizioni di tombini e caditoie, controllo di argini, canali di scolo e aree a rischio esondazione. Ai cittadini viene raccomandato di evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, lungo i versanti instabili e nelle aree depresse, di non attraversare strade o sottopassi allagati e di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali.

Le informazioni sono aggiornate sulla base dei bollettini emessi dagli organismi di protezione civile nazionale e regionale.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it