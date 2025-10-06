All’ospedale dell’Aquila arriva il broncoscopio Ebus: diagnosi più accurate per i tumori polmonari

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 06 ott, 2025L’Aquila – Uno strumento di ultima generazione per alzare la qualit? della diagnosi dei tumori polmonari ed eseguire biopsie riducendo il rischio di complicanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il reparto di Pneumologia e Utir (unit? terapia intensiva respiratoria) dell’ospedale di L’Aquila, diretto dal dott. Gian Luca Primomo, a partire da gioved? prossimo potr? utilizzare il broncoscopio Ebus, macchinario di ultima generazione dotato di una microsonda ecografica che permette la visualizzazione e la biopsia guidata dei bronchi – Lo strumento consente di assicurare diagnosi di grande accuratezza dei tumori polmonari e di definire con precisione l’estensione della neoplasia attraverso l’individuazione dello stadio della malattia – si apprende dal portale web ufficiale. Un vero e proprio salto di qualit? nell’assistenza che, grazie a diagnosi minuziose, contribuir? a individuare migliori trattamenti e percorsi di cure – si apprende dalla nota stampa. Il vantaggio del broncoscopio Ebus, rispetto ai macchinari ordinari, ? quello di poter effettuare biopsie visualizzate (prelievo di tessuti a fini della diagnosi), permettendo cos? allo specialista di seguire con le immagini tutte le fasi dell’operazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A questa modalit? operativa si aggiunge la possibilit? di stabilire con precisione lo stato del tumore polmonare al fine di disporre di un quadro complessivo di valutazione per intervenire con terapia e trattamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La disponibilit? del moderno macchinario segna un momento importante perch? rappresenta il primo passo verso la creazione di una pneumologia interventistica con un livello di complessit? maggiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Intanto, nei giorni scorsi, il reparto Pneumologia e Utir del San Salvatore ha partecipato al congresso europeo della disciplina di Amsterdam, che si ? tenuto dal 27 settembre al primo ottobre, con due studi sulle biopsie – recita la nota online sul portale web ufficiale. A illustrare i lavori, in rappresentanza dell’intera ?quipe, sono stati due medici dell’unit? operativa, Maria Angela Licata e Marco Di Perna – “La presenza del reparto al congresso europeo”, dichiara Primomo, “oltre a rappresentare un motivo di legittima soddisfazione, consente di guadagnare una visibilit? internazionale che costituisce uno stimolo a proseguire sulla strada della ricerca e pi?, in generale, nelle attivit? di assistenza degli utenti”.

