Almanacco di oggi 1 Maggio 2026 ricorrenze e curiosità

In questo primo giorno di Maggio, ricco di significati e tradizioni, si celebra la Festa dei Lavoratori in molte parti del mondo, un momento importante per riflettere sui diritti e le conquiste dei lavoratori nel corso della storia.

Ma il 1 Maggio non è solo il giorno del lavoro: in Italia, si festeggia anche la Festa di San Giuseppe Lavoratore, patrono dei lavoratori e degli artigiani, con raduni, processioni e manifestazioni religiose in diverse città.

Un’altra tradizione legata a questo giorno riguarda la tradizionale Fiera di Sant’Efisio a Cagliari, una delle più antiche e suggestive fiere della Sardegna, che si tiene in onore del santo protettore della città.

Curiosità legate al 1 Maggio riguardano anche eventi storici: nel 1707 venne fondata la Compagnia delle Indie Orientali, importante istituzione economica del passato.

Infine, nel mondo dello spettacolo, il 1 Maggio è la data di nascita di celebrità come Glenn Ford, icona del cinema americano, e Wes Anderson, regista noto per il suo stile unico e riconoscibile.

Una giornata densa di significati, tradizioni e curiosità da celebrare e ricordare per apprezzare appieno la ricchezza di questo primo giorno del mese di Maggio.