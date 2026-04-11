Almanacco di oggi 11 Aprile 2026 ricorrenze e curiosità

In questo giorno, l’11 Aprile 2026, numerose ricorrenze e curiosità catturano l’attenzione. Si celebra la Giornata Mondiale del Parkinson, un’importante occasione per sensibilizzare sull’importanza della ricerca e della cura di questa malattia neurodegenerativa. Un evento che coinvolge migliaia di persone in tutto il mondo per promuovere una maggiore consapevolezza e solidarietà.

Non solo, oggi ricorre anche il compleanno di una figura di spicco nella storia della musica italiana: Lucio Dalla. Cantautore e musicista straordinario, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale con brani indimenticabili come “Caruso” e “L’anno che verrà”.

Da un punto di vista storico, l’11 Aprile è stato il giorno in cui, nel 1970, è stata fondata la NASA, l’Agenzia Spaziale Americana. Un avvenimento che ha segnato l’inizio di numerose missioni spaziali e ha contribuito allo sviluppo dell’esplorazione del cosmo.

Curiosità legate a questa data riguardano anche il mondo dello sport: nel 2004, per la prima volta nella storia, una squadra italiana di calcio ha vinto la Coppa UEFA. La vittoria del Valencia contro l’Olympique Marsiglia ha scritto un importante capitolo nel calcio italiano e internazionale.

Infine, un evento legato alla cultura e alla tradizione: in Giappone, l’11 Aprile è il giorno di Hanami, la tradizionale festa dei ciliegi in fiore. Un momento di gioia e contemplazione della natura che attira migliaia di persone nei parchi giapponesi per ammirare la bellezza dei fiori di ciliegio.