lunedì, Febbraio 16, 2026
Notizie Italia

Almanacco di oggi 16 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco del 16 Febbraio 2026, una data ricca di significati e curiosità da scoprire.

Oggi nel passato è stata celebrata la giornata mondiale del cancro infantile, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e della cura di questa malattia che colpisce i più piccoli.

Curiosità storiche ci portano a ricordare che nel 1923 è stato inaugurato il primo transatlantico italiano, il Conte di Savoia, simbolo di prestigio e modernità per il nostro paese.

Una nota artistica ci riporta al 1968, quando i Beatles registrarono la celebre canzone “Lady Madonna”, un successo che ha segnato un’epoca musicale importante.

Nel mondo dello sport, nel 2014 a Sochi si è svolta la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali, con emozionanti momenti di spettacolo e condivisione tra gli atleti di tutto il mondo.

Infine, un evento curioso legato al 16 Febbraio riguarda l’Antartide: in questa data, nel 2012, è stata registrata la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, raggiungendo incredibili -93,2 gradi Celsius.

