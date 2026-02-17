- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Almanacco di oggi 17 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità
Notizie Italia

Almanacco di oggi 17 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco del 17 Febbraio 2026, una data ricca di significati e curiosità da scoprire. Oggi, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Mondiale della Cultura, un’occasione per valorizzare le diverse espressioni artistiche e culturali che arricchiscono il nostro patrimonio globale.

Ma non solo: il 17 Febbraio è anche il giorno in cui, nel lontano 1867, venne pubblicato il primo volume de “Il Capitale” di Karl Marx, un testo fondamentale per la teoria economica e politica moderna.

Curiosità legate a questa data includono il fatto che nel 1933 venne inaugurato il Golden Gate Bridge a San Francisco, un’icona architettonica che ha resistito al passare del tempo.

In ambito sportivo, il 17 Febbraio ha visto la nascita di grandi campioni come Michael Jordan, leggenda del basket, e Maria Sharapova, celebre tennista russa.

Infine, vale la pena ricordare che secondo antiche tradizioni popolari, in questo giorno si dice che sia propizio piantare fiori primaverili per attirare fortuna e prosperità nell’anno a venire.

Insomma, il 17 Febbraio è una data che unisce cultura, storia, sport e tradizioni popolari, offrendo spunti interessanti per approfondire la nostra conoscenza del mondo che ci circonda.

