Almanacco di oggi 20 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

Oggi, 20 Febbraio 2026, è una giornata ricca di significati e curiosità da scoprire.
Innanzitutto, in ambito religioso, si celebra la memoria di diversi santi, tra cui spicca Sant’Eleuterio, vescovo di Tournai nel VI secolo, patrono dei villici e protettore contro le tempeste.
Ma non solo: in campo storico, il 20 Febbraio è stato il giorno in cui nel 1962 venne lanciato il Friendship 7, la missione spaziale che portò John Glenn a diventare il primo statunitense a orbitare attorno alla Terra.
Curiosità anche in ambito artistico: nel 1872 nacque lo scrittore e poeta russo Vjačeslav Ivanov, figura di spicco del simbolismo russo.
Per gli amanti della natura, vale la pena ricordare che il 20 Febbraio segna l’inizio della migrazione primaverile di molte specie di uccelli in Europa.
Infine, un dato curioso legato al cibo: in Giappone il 20 Febbraio è conosciuto come il “Giorno dell’amore”, durante il quale le persone si scambiano cioccolatini per esprimere affetto.