Almanacco di oggi 20 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

In questo 20 Marzo 2026, la primavera sta per fare il suo ingresso, portando con sé un’atmosfera di rinascita e novità. Questa data è ricca di significati simbolici e culturali che rispecchiano l’inizio di un nuovo ciclo.

Una delle curiosità legate al 20 Marzo riguarda la ricorrenza del World Storytelling Day, una giornata dedicata alla narrazione e alla condivisione di storie provenienti da tutto il mondo.

Non solo, oggi si celebra anche la Giornata Internazionale della Felicità, un’occasione per riflettere sull’importanza della felicità nella vita di ciascuno e per diffondere messaggi positivi.

Per gli appassionati di astronomia, è interessante sapere che oggi si verifica un equinozio di primavera, un momento in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata, segnando l’inizio della stagione primaverile.

Infine, tra le curiosità di oggi, è da sottolineare che il 20 Marzo è anche la Giornata Mondiale della Salute Orale, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della cura dei denti e della salute della bocca.