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Almanacco di oggi 21 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

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Nella giornata di oggi, il 21 Marzo 2026, ci sono diverse ricorrenze e curiosità degne di nota.

Si celebra la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU nel 2012 per sottolineare l’importanza della felicità e del benessere come obiettivi universali degli esseri umani.

Curiosità: in questo giorno, nel 1963, avvenne la prima passeggiata nello spazio, eseguita dall’astronauta sovietico Aleksei Arkhipovich Leonov durante la missione Voskhod 2.

Una tradizione legata al 21 Marzo è l’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale, segnando l’equinozio di primavera, una data significativa per moltissime culture in tutto il mondo.

Questo giorno è anche noto per essere la Giornata Mondiale della Poesia, promossa dall’UNESCO per celebrare l’arte poetica e la diversità linguistica.

Infine, in campo religioso, il 21 Marzo è la festa di San Benedetto, patrono d’Europa e fondatore dell’Ordine dei Benedettini, ritenuto uno dei padri del monachesimo occidentale.

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