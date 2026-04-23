Almanacco di oggi 23 Aprile 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco di oggi, 23 aprile 2026. Una data ricca di significato e tradizioni che attraversano il tempo, segnando eventi e personaggi importanti.

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione e la protezione della proprietà intellettuale.

Non solo: il 23 aprile è anche il giorno in cui si festeggia la nascita e la morte di due grandi scrittori, Shakespeare e Cervantes, un’occasione per omaggiare la letteratura universale.

Nel mondo dello spettacolo, oggi ricordiamo il compleanno di un’icona della musica, la leggenda vivente Bob Dylan, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

Ma il 23 aprile è anche una data legata alla scienza: nel 2005, in questo giorno, veniva presentata al mondo la sequenza del genoma del pesce zebra, un importante passo avanti nella ricerca genetica.

Infine, un’ultima curiosità: in Giappone, il 23 aprile è conosciuto come ‘Kinrou Kansha no Hi’, la giornata per ringraziare i lavoratori per il loro impegno e dedizione.