Almanacco di oggi 24 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

In questa data, 24 Febbraio 2026, si celano diverse ricorrenze e curiosità degne di nota. Tra gli eventi storici, ricordiamo che nel lontano 1582 Papa Gregorio XIII emanò la bolla pontificia che introdusse il calendario gregoriano, ancora in uso oggi, per correggere l’errore del calendario giuliano. Un momento cruciale per l’organizzazione del tempo.

Curioso anche il fatto che nel 1983, il celebre gruppo musicale U2 eseguì il loro primo concerto negli Stati Uniti, segnando l’inizio di una carriera straordinaria che li avrebbe portati al successo internazionale.

Approfondendo il lato culturale, il 24 Febbraio è anche il giorno in cui si festeggia la Giornata Internazionale del gatto nero, un’occasione per sfatare miti e superstizioni legate a questi affascinanti felini.

Passando alla sfera della scienza, vale la pena ricordare che nel 1926 fu annunciata la scoperta del primo pianeta extrasolare, aprendo le porte a una nuova era nell’esplorazione spaziale e nella ricerca di forme di vita al di fuori del nostro sistema solare.

Infine, un dato curioso legato alla gastronomia: il 24 Febbraio è anche il National Tortilla Chip Day negli Stati Uniti, una festa non solo per gli amanti dei nachos, ma anche per chi apprezza la cucina tex-mex.