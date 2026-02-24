- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAlmanacco di oggi 24 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità
Notizie Italia

Almanacco di oggi 24 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

- Spazio Pubblicitario 02 -

In questa data, 24 Febbraio 2026, si celano diverse ricorrenze e curiosità degne di nota. Tra gli eventi storici, ricordiamo che nel lontano 1582 Papa Gregorio XIII emanò la bolla pontificia che introdusse il calendario gregoriano, ancora in uso oggi, per correggere l’errore del calendario giuliano. Un momento cruciale per l’organizzazione del tempo.

Curioso anche il fatto che nel 1983, il celebre gruppo musicale U2 eseguì il loro primo concerto negli Stati Uniti, segnando l’inizio di una carriera straordinaria che li avrebbe portati al successo internazionale.

Approfondendo il lato culturale, il 24 Febbraio è anche il giorno in cui si festeggia la Giornata Internazionale del gatto nero, un’occasione per sfatare miti e superstizioni legate a questi affascinanti felini.

Passando alla sfera della scienza, vale la pena ricordare che nel 1926 fu annunciata la scoperta del primo pianeta extrasolare, aprendo le porte a una nuova era nell’esplorazione spaziale e nella ricerca di forme di vita al di fuori del nostro sistema solare.

Infine, un dato curioso legato alla gastronomia: il 24 Febbraio è anche il National Tortilla Chip Day negli Stati Uniti, una festa non solo per gli amanti dei nachos, ma anche per chi apprezza la cucina tex-mex.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it