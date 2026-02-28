- Spazio Pubblicitario 01 -
28 Febbraio 2026
Notizie Italia

Almanacco di oggi 28 Febbraio 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco di oggi, 28 Febbraio 2026. In questa data ricca di significati, ci sono diverse ricorrenze e curiosità da scoprire.

Una delle ricorrenze più importanti di oggi è legata al mondo della scienza: il 28 Febbraio 1928 veniva scoperta la penicillina da Alexander Fleming, un evento che ha rivoluzionato la medicina moderna.

Ma non è tutto, il 28 Febbraio è anche il Giorno delle Malattie Rare, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie poco comuni e sostenere la ricerca in questo ambito.

Curiosità storiche interessanti riguardano anche il mondo dello spettacolo: il 28 Febbraio 1953 nacque l’attore e regista Pierfrancesco Favino, noto per le sue interpretazioni intense e versatili.

Un altro aspetto da non trascurare è la sfera culturale: in questo giorno nel 1982 veniva pubblicato il celebre romanzo “La Storia” di Elsa Morante, un capolavoro della letteratura italiana del Novecento.

Infine, una curiosità legata al mondo sportivo: il 28 Febbraio 2004, ai Giochi Olimpici Invernali di Torino, lo sciatore norvegese Ole Einar Bjørndalen conquistava la medaglia d’oro nella sprint 10 km biathlon.

